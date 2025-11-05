Tierschutzorganisation Peta gibt nicht auf: Suche nach Schlangenhalter in Zwickau

Ein toter Python in Zwickau gibt Rätsel auf. Peta hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, während die Polizei ihre Ermittlungen inzwischen eingestellt hat.

Spaziergänger, vor allem im Wald an der Thurmer Straße in Zwickau, sind dort derzeit wohl mit Vorsicht unterwegs. Am Donnerstag fand man dort einen toten Königspython. Es kursiert das Gerücht, der Halter habe weitere Schlangen ausgesetzt, die noch leben könnten. Hinweise oder Funde, die das bestätigen, gibt es aber nicht. Der Fokus liegt nun...