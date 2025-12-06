Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben

Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.

Adina Jonasch vom Waldhaus Eberbrunn ist die Routine einer Restaurant-Chefin anzuhören. Freundlich, aber bestimmt sagt sie: „Wir sind schon seit Sommer an Weihnachten und Silvester ausgebucht.“ Ein Satz, wie ihn derzeit viele zu hören bekommen, die sich noch Hoffnungen auf Plätze in einem Lokal in Westsachsen an den Weihnachtsfeiertagen... Adina Jonasch vom Waldhaus Eberbrunn ist die Routine einer Restaurant-Chefin anzuhören. Freundlich, aber bestimmt sagt sie: „Wir sind schon seit Sommer an Weihnachten und Silvester ausgebucht.“ Ein Satz, wie ihn derzeit viele zu hören bekommen, die sich noch Hoffnungen auf Plätze in einem Lokal in Westsachsen an den Weihnachtsfeiertagen...