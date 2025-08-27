Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW

Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.

Auf dem Autobahnzubringer S255 zwischen Raum und Thierfeld hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem VW Caddy und einer Radfahrerin. Nach Angaben des Führungs- und Lagezentrums der Polizei Zwickau erlag die 27-jährige Radfahrerin noch am Unfallort ihren schweren...