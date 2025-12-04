Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein 64-Jähriger wurde bei Waldarbeiten in Mülsen von einem Baum erfasst und verstarb noch am Unfallort.
Ein 64-Jähriger wurde bei Waldarbeiten in Mülsen von einem Baum erfasst und verstarb noch am Unfallort.
Ein 64-Jähriger wurde bei Waldarbeiten in Mülsen von einem Baum erfasst und verstarb noch am Unfallort.
Ein 64-Jähriger wurde bei Waldarbeiten in Mülsen von einem Baum erfasst und verstarb noch am Unfallort. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Tödlicher Unfall in Mülsen: Mann unter fallendem Baum eingeklemmt
Von Jim Kerzig
Im Mülsener Ortsteil Thurm hat sich am Donnerstagvormittag ein tragischer Unfall ereignet. Für das von einem Baum erfasste Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät.

Ein 64-jähriger Mann ist am Donnerstag in Mülsen von einem bei Waldarbeiten gefällten Baum erfasst worden und kurze Zeit später verstorben. Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr nahe der Schneeberger Straße im Ortsteil Thurm gegenüber einer Kleingartenanlage. Das Unfallopfer wurde unter dem Baum eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die...
