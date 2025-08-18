Toiletten am Zwickauer Hauptbahnhof defekt - Bahn rät: Nutzen Sie doch einfach Klos in wartenden Zügen

Seit Wochen sind die öffentlichen Toiletten im Bahnhof geschlossen – zum Ärger von Reisenden und Verkaufspersonal. Die Deutsche Bahn hat keine schnelle Lösung, aber eine seltsam anmutende Empfehlung.

Es ist dieser eine Satz, den Anke Keller in den letzten Tagen immer wieder zu hören bekommt von Reisenden, die die Bäckereifiliale im Zwickauer Hauptbahnhof betreten: Wo kann man hier im Bahnhof denn auf die Toilette gehen? „Das geht den ganzen Tag so“, sagt die Verkäuferin. Sie muss dann mit den Schultern zucken. WC? Gibt es gerade nicht....