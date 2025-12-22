MENÜ
Toni Krahl präsentierte in der „Neuen Welt“ das erste Album mit den „Kinx vom Prenzlauer Berg“.
Toni Krahl präsentierte in der „Neuen Welt“ das erste Album mit den „Kinx vom Prenzlauer Berg“. Bild: Ralf Wendland
Begeistert feierten die Fans auch die neue Band von Toni Krahl.
Begeistert feierten die Fans auch die neue Band von Toni Krahl. Bild: Ralf Wendland
Elke Poppe beschenkte sich zu Weihnachten selbst mit der neuen CD.
Elke Poppe beschenkte sich zu Weihnachten selbst mit der neuen CD. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Toni Krahl in der „Neuen Welt“ in Zwickau: „Genauso war’s“
Von Torsten Piontkowski
1975 stieg Toni Krahl als Sänger bei „City“ ein. 50 Jahre später startet er mit eigener Band noch einmal durch. Doch konnten die „Kinx vom Prenzlauer Berg“ das Publikum in der „Neuen Welt“ auch begeistern?

„Es kann gigantisch werden oder zur Auflösung der Band führen.“ Das sind die Pole, zwischen denen Toni Krahl wenige Tage vor dem Tourstart der „Kinx vom Prenzlauer Berg“ seine Gefühle beschreibt. Nun sind die ersten Konzerte gespielt. Und die Band, deren Namen sich bewusst an dem „City“-Hit aus dem Jahre 1978 orientiert,...
