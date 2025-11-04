Toter Königspython in Zwickau: Tierschutzorganisation Peta setzt Belohnung aus

Zwickau
Rätsel um eine tote Schlange: Peta bietet 1000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung des Halters führen.
Am Donnerstag wurde in einem Waldstück an der Thurmer Straße in Zwickau ein toter Königspython gefunden. Die Schlange war neben einem entsorgten Terrarium von Spaziergängern entdeckt worden. Die Tierschutzorganisation Peta hat daraufhin 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die helfen sollen, den Halter zu ermitteln und rechtskräftig...
