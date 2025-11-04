Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Toter Königspython in Zwickau: Tierschutzorganisation Peta setzt Belohnung aus

Ein Königspython wurde am Donnerstag in einem Wald in Zwickau gefunden.
Ein Königspython wurde am Donnerstag in einem Wald in Zwickau gefunden. Bild: Symbolfoto: Christian Charisius/dpa/Archiv
Ein Königspython wurde am Donnerstag in einem Wald in Zwickau gefunden.
Ein Königspython wurde am Donnerstag in einem Wald in Zwickau gefunden. Bild: Symbolfoto: Christian Charisius/dpa/Archiv
Zwickau
Toter Königspython in Zwickau: Tierschutzorganisation Peta setzt Belohnung aus
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rätsel um eine tote Schlange: Peta bietet 1000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung des Halters führen.

Am Donnerstag wurde in einem Waldstück an der Thurmer Straße in Zwickau ein toter Königspython gefunden. Die Schlange war neben einem entsorgten Terrarium von Spaziergängern entdeckt worden. Die Tierschutzorganisation Peta hat daraufhin 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die helfen sollen, den Halter zu ermitteln und rechtskräftig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.11.2025
1 min.
Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau auf Rekordniveau
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen steigt in Zwickau.
Die Wirtschaft in Zwickau trotzt der Flaute. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen erreicht 2024 Rekordhöhen. Auch weniger Abmeldungen registriert.
Frank Dörfelt
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
13:15 Uhr
1 min.
Königspython in Zwickauer Wald tot aufgefunden
Ein tot im Wald gefundener Königspython beschäftigt die Polizei.
Die Schlange wurde von Spaziergängern neben einem Terrarium gefunden. Unklar ist, wie sie in den Wald kam. Die Polizei sucht den Halter des Tieres.
Frank Dörfelt
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel