Regionale Nachrichten und News
  • Toter Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal: Was ist von ihm geblieben?

Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent.
Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Bild: A. Kretschel/Archiv
Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent.
Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Bild: A. Kretschel/Archiv
Toter Rennfahrer Jonas Hähle vom AMC Hohenstein-Ernstthal: Was ist von ihm geblieben?
Von Erik Kiwitter
Vor zehn Jahren war der 15-Jährige bei einem Rennen tödlich verunglückt. Er spendete seine Organe. Inzwischen hat sich ein Empfänger gemeldet. Ein Besuch bei den Eltern von Jonas und in seinem früheren Kinderzimmer.

Auf einmal liegen die Fotos auf dem Tisch. Bertram Hähle hat sie mit versteinerter Miene aus einer Klarsichthülle gezogen und vor sich ausgebreitet. Neben ihm auf dem Sofa seine Ehefrau Monique. Schon nach einem kurzen Moment verkrampft sich alles im eigenen Körper. Man will den Blick gleich wieder von den Fotos reißen. Aber er bleibt...
