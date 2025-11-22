Tourismusmesse in Leipzig: Zwickau glänzt mit Bergparade

Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region nutzt Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig als Plattform zur Präsentation.

Die Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig hat bis Sonntag die Tore geöffnet. Der Tourismusverband Chemnitz-Zwickau nutzt diese Plattform. Wie Marketing-Mitarbeiterin Stefanie Weise erklärt, transportiere man ganz viel von Zwickau: „Wir haben tatsächlich auch Nachfragen nach dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Gerade die Bergparade ist...