Tourismusmesse in Leipzig: Zwickau glänzt mit Bergparade

Zwickau
Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region nutzt Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig als Plattform zur Präsentation.
Die Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig hat bis Sonntag die Tore geöffnet. Der Tourismusverband Chemnitz-Zwickau nutzt diese Plattform. Wie Marketing-Mitarbeiterin Stefanie Weise erklärt, transportiere man ganz viel von Zwickau: „Wir haben tatsächlich auch Nachfragen nach dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Gerade die Bergparade ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.