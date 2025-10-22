Tournee: Popsänger Chris Norman kommt mit neuem Album 2026 nach Zwickau

Als Frontmann der Band „Smokie“ wurde Chris Norman weltberühmt. Seine neue Tournee mit dem Titel „Lifelines“ führt ihn 2026 auch nach Zwickau.

Chris Norman feiert im Oktober seinen 75. Geburtstag und veröffentlicht aus diesem Anlass die neue Single „Lifelines“. Mit dem gleichnamigen Album, das im März 2026 erscheint, wird er auf Tournee sein – am Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 19.30 Uhr auch in Zwickau. Begleitet wird er in der Sparkassen-Arena (Stadthalle) von einer Band. Norman, bekannt als ehemaliger Frontmann der Band „Smokie“ und für Hits wie „Midnight Lady“, blickt in seinem neuen Programm auf eine über 50-jährige Karriere zurück. Die Tournee wird im Herbst nächsten Jahres in 13 deutschen Städten Halt machen. Tickets gibt es in den „Freie Presse“-Vorverkaufsstellen (www.freiepresse.de/vorort). (nütz)