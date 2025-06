Trabant mit Wankelmotor: In Zwickau lebt ein Stück DDR-Geschichte auf

Das gibt es kein zweites Mal: Der Verein „Inter Trab“ und das August-Hoch-Museum haben einen Trabi 601 rekonstruiert, der nie in Serie gegangen war. Der fährt auch – mit einem speziellen Motor.

Ausgerechnet zur Premierenrunde über den Hof des August-Horch-Museums springt das Auto nicht an. Doch der Fehler ist schnell gefunden und beseitigt. Viel mehr als ein Schraubendreher ist dafür nicht nötig. Nur wenige Minuten später rollt der Trabant 601 über den Platz – unter den neugierigen Blicken der Gäste an diesem Mittwoch in Zwickau....