Trabifahrer bei Unfall in Lichtentanne schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lichtentanne ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 41-Jährige war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Trabant von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen überschlug sich und der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Trabant wurde komplett zerstört. (dpa)