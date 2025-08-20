Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: ZB
Bild: ZB
Zwickau
Trabitreffen in Zwickau zum 30. Vereinsgeburtstag
Redakteur
Von Jana Klameth
Neben dem bekannten Auto aus früherer Zwickauer Produktion sind auch noch andere Ostfahrzeuge zu sehen.

Von Freitag bis Sonntag verbreitet sich wieder Zweitaktduft in Zwickau: Der Trabant-Club veranstaltet auf dem Flugplatzgelände das 16. Zwickauer Trabant- und Ostfahrzeugtreffen zum 30-jährigen Vereinsbestehen. „Der Trabant kommt also nach Hause und trifft sich dort mit seinen Kameraden wie Wartburg, Lada und Co und seinen Fans, um ein schönes...
