Traditionsunternehmen Zwickauer Kammgarnspinnerei schließt nach fast 200 Jahren

Die Zwickauer Kammgarnspinnerei in Silberstraße (ZKS) schließt – spätestens zum Ende des Jahres. Die Schließung betreffe ebenfalls den Standort in Tschechien, teilte die Peppermint Holding mit. Das Traditionsunternehmen ist das einzige seiner Art im Landkreis – und nach eigenen Angaben die letzte produzierende Kammgarnspinnerei in...