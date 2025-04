Tragischer Unfall am Dienstag: Autofahrer stirbt im Zwickauer Westen

Bei einem Unfall auf der Neuplanitzer Straße prallte ein Fahrzeug gegen einen Baum. Der 71-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Was bisher bekannt ist.

Zwickau.

Unfall mit tragischem Ausgang in Zwickau: Bei einem Crash auf der Neuplanitzer Straße ist ein 71-jähriger Mann am Dienstagnachmittag – trotz der Bemühungen des Rettungsdienstes - noch an der Unfallstelle verstorben.

Der Unfall ereignete sich 13.45 Uhr. Der 71-jährige Mann war mit seinem Kia von der Reichenbacher Straße in Richtung Am Flugplatz unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr etwa 50 Meter über den Gehweg und prallte gegen einen Baum. Aktuell wird geprüft, ob möglicherweise gesundheitliche Probleme der Grund für den Unfall waren, so die Polizei. Die Neuplanitzer Straße musste für die Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt bleiben. (hof)