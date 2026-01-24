MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Transporter stößt mit Straßenbahn zusammen: Unfall in Zwickau mit 12.000 Euro Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß an der Planitzer Straße entstand erheblicher Sachschaden.
Bei dem Zusammenstoß an der Planitzer Straße entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Patrick Seeger/Archiv
Bei dem Zusammenstoß an der Planitzer Straße entstand erheblicher Sachschaden.
Bei dem Zusammenstoß an der Planitzer Straße entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Patrick Seeger/Archiv
Zwickau
Transporter stößt mit Straßenbahn zusammen: Unfall in Zwickau mit 12.000 Euro Sachschaden
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Zwickau-Schedewitz missachtete ein Ford-Transporter die Vorfahrt und kollidierte mit einer Straßenbahn.

Ein Ford-Transporter ist am Freitagvormittag in Zwickau-Schedewitz an der Kreuzung Planitzer Straße/Erzgebirgische Straße/Geinitzstraße mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei berichtet, schaltete die Ampel für die geradeaus führende Fahrspur auf der Planitzer Straße sowie die parallel fahrende Straßenbahn um, der Pfeil für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
31.12.2025
1 min.
Schwerer Verkehrsunfall in Zwickau: Pkw kollidiert mit Straßenbahn
Schwerer Verkehrsunfall: Ein Pkw gerät auf die Gleise und stößt mit einer Tram zusammen.
Ein Auto gerät auf die Schienen, die Straßenbahn kann nicht rechtzeitig bremsen und entgleist. Es gibt Verletzte.
Jan-Dirk Franke
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
11.01.2026
1 min.
Unfall in Callenberg: B 180 musste zwei Stunden lang gesperrt werden
Unfall auf der B 180 in Callenberg. Die freiwillige Feuerwehr war im Einsatz.
Ein Kleinbusfahrer missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw. Verletzt wurde dabei auch ein Kind.
Jan-Dirk Franke
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
Mehr Artikel