Transporter stößt mit Straßenbahn zusammen: Unfall in Zwickau mit 12.000 Euro Sachschaden

Zwickau
In Zwickau-Schedewitz missachtete ein Ford-Transporter die Vorfahrt und kollidierte mit einer Straßenbahn.
Ein Ford-Transporter ist am Freitagvormittag in Zwickau-Schedewitz an der Kreuzung Planitzer Straße/Erzgebirgische Straße/Geinitzstraße mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei berichtet, schaltete die Ampel für die geradeaus führende Fahrspur auf der Planitzer Straße sowie die parallel fahrende Straßenbahn um, der Pfeil für...
