Transportflugzeuge vom Typ A400M über dem Landkreis Zwickau: Wie hoch die Maschinen mindestens unterwegs waren

Das laute Dröhnen der beiden Maschinen war am Mittwoch in der Mittagszeit vielerorts nicht zu überhören. Was das Luftfahrtbundesamt zur Flugzeit und zur Flughöhe mitteilt.

Zwei Transportflugzeuge vom Typ A 400M haben am Mittwoch in der Mittagszeit den Landkreis Zwickau überflogen. Und für Debatten in sozialen Netzwerken gesorgt.