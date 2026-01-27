Trauer in der Zwickauer AfD: Stadtrat Mario Seifert gestorben

Der Kommunalpolitiker wurde 54 Jahre alt. Ein Fraktionskollege sagt über ihn: „Er war ein richtiger Kumpeltyp.“

Trauer in der Zwickauer AfD: Stadtrat Mario Seifert ist tot. Der Lokalpolitiker starb bereits Mitte Dezember im Alter von 54 Jahren, wie der Öffentlichkeit erst jetzt bekannt wurde. Seifert litt an einer hartnäckigen Krankheit und hatte deshalb in den vergangenen Monaten mehrmals im Stadtrat gefehlt. Trotzdem kam sein Tod für die Personen, die...