Traum-Abi mit Note 1,0 in Kirchberg: Warum zwei Absolventen trotzdem weder Medizin noch Jura studieren wollen

Freya Schiller und Theo Polster haben ihren Abschluss am Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg mit 1,0 geschafft. Mit über 350 weiteren 1,0-Abiturienten aus Sachsen wurden sie in der Dresdener Frauenkirche geehrt. Doch darauf wollen sie sich nicht ausruhen.

Freya Schiller (18) kann die Frage nicht mehr hören. „Viele Leute fragen mich, ob ich mit meiner Note 1,0 jetzt Medizin studiere“, sagt die Abiturientin vom Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg. „Dabei kann ich gar kein Blut sehen.“ Auch die nächste Frage – ob es dann Jura wird – hat sie schon oft gehört. „Das ist nicht mein... Freya Schiller (18) kann die Frage nicht mehr hören. „Viele Leute fragen mich, ob ich mit meiner Note 1,0 jetzt Medizin studiere“, sagt die Abiturientin vom Christoph-Graupner-Gymnasium in Kirchberg. „Dabei kann ich gar kein Blut sehen.“ Auch die nächste Frage – ob es dann Jura wird – hat sie schon oft gehört. „Das ist nicht mein...