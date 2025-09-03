Traumkleid aus „Artus“ kommt in Zwickau zum Schnäppchenpreis unter den Hammer: Was das gute Stück wirklich wert ist

Wenn Kulissen verschwinden, bleiben oft die Kostüme. Nun öffnet das Theater Plauen-Zwickau seinen Fundus – und gibt dem Publikum die seltene Chance, selbst ein Stück Bühnenmagie zu erwerben.

Nähmaschinen rattern, Stecknadeln klimpern, ein Maßband schnappt zurück. Es riecht nach frisch gebügeltem Stoff in der Kostümabteilung des Theaters Plauen-Zwickau an der Breithauptstraße in Zwickau. Im langen Gang steht ein schlichter Kleiderständer. Doch was dort auf Bügeln hängt, ist alles andere als gewöhnlich: prächtige Kostüme aus...