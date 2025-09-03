Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Traumkleid aus „Artus“ kommt in Zwickau zum Schnäppchenpreis unter den Hammer: Was das gute Stück wirklich wert ist

Das Guinevere-Kleid von Elisabeth Birgmeier (l.) in „Artus“ wird von Obergewandmeisterin Dorit Born-Drechsler (r.) für die Versteigerung vorbereitet.
Das Guinevere-Kleid von Elisabeth Birgmeier (l.) in „Artus“ wird von Obergewandmeisterin Dorit Born-Drechsler (r.) für die Versteigerung vorbereitet.
Zwickau
Traumkleid aus „Artus“ kommt in Zwickau zum Schnäppchenpreis unter den Hammer: Was das gute Stück wirklich wert ist
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Kulissen verschwinden, bleiben oft die Kostüme. Nun öffnet das Theater Plauen-Zwickau seinen Fundus – und gibt dem Publikum die seltene Chance, selbst ein Stück Bühnenmagie zu erwerben.

Nähmaschinen rattern, Stecknadeln klimpern, ein Maßband schnappt zurück. Es riecht nach frisch gebügeltem Stoff in der Kostümabteilung des Theaters Plauen-Zwickau an der Breithauptstraße in Zwickau. Im langen Gang steht ein schlichter Kleiderständer. Doch was dort auf Bügeln hängt, ist alles andere als gewöhnlich: prächtige Kostüme aus...
