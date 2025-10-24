„Traumtage“-Messe in Zwickau: Inspirationen für den schönsten Tag im Leben

Am 8. und 9. November verwandelt sich das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ wieder in ein Paradies nicht nur für Brautpaare – mit Modenschauen, Musik und vielen Ideen rund ums Feiern.

Zwickau. Wer demnächst heiraten möchte und noch Inspirationen oder Hilfe braucht, sollte sich das zweite Novemberwochenende vormerken: Bei den Traumtagen Zwickau präsentieren am 8. und 9. November wieder rund 50 Aussteller ihre Angebote im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ (Leipziger Straße 182). Dazu informiert der Veranstalter, die Kultour Z.

Messetrubel rund ums Feiern

Geboten wird jede Menge von Brautkleid bis Hochzeitslocation, von Deko-Ideen bis zu Fotoboxen – zahlreiche Möglichkeiten, um den großen Tag (oder auch eine andere Feier wie Jugendweihe oder Abiball) zu planen. Neben klassischer Braut- und Festmode zeigen regionale Anbieter auch aktuelle Trends: farbige Kleider, elegante Anzüge, individuelle Ringe oder außergewöhnliche Blumendekorationen. Friseure und Stylisten geben Tipps für das passende Styling, Tanzschulen und DJs sorgen für musikalische Inspiration. Auch Goldschmiede und Juweliere zeigen ihre Kollektionen. Ein Highlight dürften die Braut- und Festmodenschauen am Samstag und Sonntag sein. Zudem wird beim traditionellen Brautstraußwerfen an beiden Tagen eine Hochzeitsbox mit Gutscheinen verlost. (nütz)

Geöffnet ist die Messe Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Karten ab vier Euro an der Tageskasse oder unter www.zwickau-messe.de.