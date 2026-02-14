Trauriger Anblick: 25 Jahre alte Bäume an Neumarkt-Haltestelle gefällt – was dahinter steckt

Überraschten Fahrgästen ist es aufgefallen: Sieben Säulen-Hainbuchen an der Leipziger Straße mussten weichen. Für eine besondere Baumaßnahme.

Wer regelmäßig mit der Straßenbahn vom Neumarkt in Richtung Neuplanitz oder Eckersbach fährt, dem wird es aufgefallen sein: Irgendwas fehlt. Nur noch 80 Zentimeter hohe Stümpfe ragen aus den Karrees entlang der Leipziger Straße, in denen bis vor wenigen Tagen noch Bäume standen.