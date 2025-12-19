MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ludmila Thiele
Bild: Ludmila Thiele
Bild: Ludmila Thiele
Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Treppensingen der Zwickauer Nicolaischule stimmt auf Weihnachten ein
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Weihnachtsliedern in mehreren Sprachen sorgten 400 Kinder für festliche Stimmung in der Nicolaischule.

„Weihnachten überall“ sangen am Freitag beim traditionellen Treppensingen der Zwickauer Nicolaischule 400 Grundschüler verschiedener Nationen. Mindestens ebenso viele Zuschauer lauschten den Strophen: „Feliz Navidad“ sagt man in Spanien, „Buon Natale“ in Italien, „Joyeux Noël“ in Frankreich und „Frohe Weihnachten“ bei uns....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
12:20 Uhr
1 min.
„Der Schneehase“: Ein magisches Familienmusical verzaubert in Zwickau
Die fünfjährige Luise hält Peter für den Weihnachtsmann. Ihr Schneehase Sebastian ist verschwunden. Wer hat ihn entführt? Immer mehr Kinder suchen ihre Haustiere.
Babette Philipp
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
11.12.2025
1 min.
Bernd-Lutz Lange liest am Freitagabend in Zwickau aus seinem neuen Buch „Café Continental“
Der Autor schaut zur Lesung wieder mal vorbei in seiner alten Heimat, wo er aufgewachsen ist.
Thomas Croy
Mehr Artikel