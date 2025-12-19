Treppensingen der Zwickauer Nicolaischule stimmt auf Weihnachten ein

Zwickau
Mit Weihnachtsliedern in mehreren Sprachen sorgten 400 Kinder für festliche Stimmung in der Nicolaischule.
„Weihnachten überall“ sangen am Freitag beim traditionellen Treppensingen der Zwickauer Nicolaischule 400 Grundschüler verschiedener Nationen. Mindestens ebenso viele Zuschauer lauschten den Strophen: „Feliz Navidad“ sagt man in Spanien, „Buon Natale“ in Italien, „Joyeux Noël“ in Frankreich und „Frohe Weihnachten“ bei uns....
