Trickbetrüger und Einbrecher auf Erdbeerfelder in Zwickau: Polizei meldet Fälle von Freitagstraße und Kohlenstraße

Ein Diebstahl hat sich am Dienstagnachmittag ereignet. Die Täter lenkten die Verkäuferin ab und entwendeten Bargeld. Danach machten sie sich aus dem Staub. Nun muss sich die Polizei mit zwei weiteren Vorfällen auf dem Erdbeerfeld an der Kohlenstraße befassen. Was war dort los?

Die Erdbeerzeit hat begonnen. Die roten Beeren locken aktuell viele Selbstpflücker auf die Felder im Landkreis Zwickau. Darunter befanden sich nun auf einem Feld an der Freitagstraße in Zwickau-Pöhlau auch Trickdiebe. Sie entwendeten am Dienstag, gegen 14 Uhr, einen größeren Bargeld-Betrag aus der Kasse. Der Diebstahl beschäftigt nun die...