Trio verprügelt Vater - Elfjährige Zwickauerin wählt Notruf

Zwickau
Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung.
Einem elfjährigen Mädchen und dessen Vater sind Polizeibeamte am Samstag gegen 20 Uhr zu Hilfe geeilt. Das Kind hatte den Notruf gewählt, nachdem drei Tatverdächtige seinen 40-jährigen Vater in dessen Wohnung in der Kolpingstraße mit Fäusten verprügelt und mit einem Messer aus dessen Küche bedroht hatten. Sie forderten Bargeld und Crystal...
