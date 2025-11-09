Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Samstagabend kam die Polizei einem elfjährigen Mädchen zu Hilfe.
Samstagabend kam die Polizei einem elfjährigen Mädchen zu Hilfe. Bild: Jan Haertel
Samstagabend kam die Polizei einem elfjährigen Mädchen zu Hilfe.
Samstagabend kam die Polizei einem elfjährigen Mädchen zu Hilfe. Bild: Jan Haertel
Zwickau
Trio verprügelt Vater - Elfjährige Zwickauerin wählt Notruf
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung.

Einem elfjährigen Mädchen und dessen Vater sind Polizeibeamte am Samstag gegen 20 Uhr zu Hilfe geeilt. Das Kind hatte den Notruf gewählt, nachdem drei Tatverdächtige seinen 40-jährigen Vater in dessen Wohnung in der Kolpingstraße mit Fäusten verprügelt und mit einem Messer aus dessen Küche bedroht hatten. Sie forderten Bargeld und Crystal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:14 Uhr
1 min.
Plauen: Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb - der kann entkommen
Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Plauen.
Als ein Beamter nach seinem Dienst in einem Supermarkt einkauft, beobachtet er, wie ein Mann versucht, Dinge mitgehen zu lassen. Dann wird es wild.
Swen Uhlig
12:15 Uhr
2 min.
Zwickau: Drei Jugendliche „kaufen“ vier Fische ohne zu bezahlen
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F
Passiert ist das am Donnerstag in einem Baumarkt. Ein gestellter Tatverdächtiger drohte mit einem Messer. Zwei Personen werden noch gesucht.
Jens Arnold
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel