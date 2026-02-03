MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Trotz Kitaschließung an der Gutwasserstraße: Förderverein will laufende Spendenaktion mit Lebensmitteldiscounter retten

Viel Platz zum Großwerden bietet die Kita Gutwasserstraße. Zu viel Platz, sagt die Stadt.
Viel Platz zum Großwerden bietet die Kita Gutwasserstraße. Zu viel Platz, sagt die Stadt.
Zwickau
Trotz Kitaschließung an der Gutwasserstraße: Förderverein will laufende Spendenaktion mit Lebensmitteldiscounter retten
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Centbeträge an der Supermarktkasse sollen Kinder glücklich machen. Doch die Einrichtung, für die gesammelt wird, schließt bald. Ein Beispiel dafür, wie falsche Zeitpläne gute Ideen gefährden.

„Die Kinder der Kita Gutwasserstraße träumen von einem kindgerechten Bauwagen für einen ungenutzten Abschnitt ihres geliebten Gartens. Dieser Bauwagen soll zum Erforschen und Entdecken im Freien einladen und gleichzeitig eine Ruheinsel im turbulenten Kitaleben bieten.“ – Im Penny-Markt an der Reichenbacher Straße, exakt 300 Meter...
Mehr Artikel