Die Sportanlage des SV Planitz mit Naturrasenplatz, der für einen Umbau vorgesehen ist.
Die Sportanlage des SV Planitz mit Naturrasenplatz, der für einen Umbau vorgesehen ist.
Die Sportanlage des SV Planitz mit Naturrasenplatz, der für einen Umbau vorgesehen ist.
Die Sportanlage des SV Planitz mit Naturrasenplatz, der für einen Umbau vorgesehen ist.
Zwickau
Trotz leerer Kassen: Zwickau bewirbt sich um Fördermittel für neuen Fußballplatz
Von Luise Malinka
Die Stadt Zwickau plant, für 2,4 Millionen Euro den SV Planitz mit einem modernen Kunstrasenplatz auszustatten. Die Bundesförderung könnte dies möglich machen.

Mit 322 Mitgliedern ist der SV Planitz der größte Fußballverein im Zwickauer Stadtteil. Doch der Verein kämpft mit Problemen auf seinem Naturrasenplatz: ein starkes Gefälle nach Osten, nicht bespielbar im Winter oder bei starkem Regen, eingeschränkte Hallenzeiten und eine sanierungsbedürftige Flutlichtanlage machen den Spielbetrieb schwer....
