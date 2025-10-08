Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  Zwickau
  • Trotz Protests und Unterschriften: Mülsen ändert nichts an Kita-Zeiten

Sinkende Kinderzahlen sind für Kindergärten derzeit eine Herausforderung.
Sinkende Kinderzahlen sind für Kindergärten derzeit eine Herausforderung. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Zwickau
Trotz Protests und Unterschriften: Mülsen ändert nichts an Kita-Zeiten
Von Uta Pasler
Die Stundenregelungen bleiben und ab Januar wird es nur die gesetzlich geforderte Beitragsanhebung geben. Das hat der Rat beschlossen.

Nach einer Unterschriftensammlung, einer Umfrage und einigen emotionalen Diskussionen hat der Mülsener Gemeinderat am Montag einstimmig und diskussionslos beschlossen, dass in Sachen Elternbeiträge und Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten alles so bleibt. Zumindest fast alles. Ab Januar erhöhen sich die Beiträge lediglich um das...
