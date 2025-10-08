Trotz Protests und Unterschriften: Mülsen ändert nichts an Kita-Zeiten

Zwickau
Die Stundenregelungen bleiben und ab Januar wird es nur die gesetzlich geforderte Beitragsanhebung geben. Das hat der Rat beschlossen.
Nach einer Unterschriftensammlung, einer Umfrage und einigen emotionalen Diskussionen hat der Mülsener Gemeinderat am Montag einstimmig und diskussionslos beschlossen, dass in Sachen Elternbeiträge und Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten alles so bleibt. Zumindest fast alles. Ab Januar erhöhen sich die Beiträge lediglich um das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.