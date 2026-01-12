Trügerische Sicherheit auf Westsachsens Gewässern: Auf Dauerfrost folgt Tauwetter

Die Eiseskälte hat Teiche und Talsperren in Westsachsen in Eisflächen verwandelt. Die haben am Wochenende vielerorts zum Eislaufen gelockt. Doch das Betreten der zugefrorenen Gewässer birgt Gefahren.

Moritz, Joshua und Valentin wollen auf Nummer sicher gehen und haben deshalb die Eisschicht angebohrt. „Fast 20 Zentimeter dick ist das Eis“, sagen die Freizeit-Eishockeyspieler, bevor sie sich auf die Vorsperre Niederalbertsdorf begeben. Angst, auf dem Vorstau einzubrechen? „Haben wir nicht. Das Eis ist dick genug. Außerdem sind wir nicht...