  • Tunnel in Mosel nach Zusammenstoß von Pkw und Lkw zwei Stunden gesperrt

Zwickau
Tunnel in Mosel nach Zusammenstoß von Pkw und Lkw zwei Stunden gesperrt
Von Frank Dörfelt
Der Verkehr musste umgeleitet werden, in beide Richtungen bildeten sich Staus. Zur Unfallursache wird noch ermittelt.

Ein Unfall im Moseler Tunnel in Zwickau blockierte am Mittwochnachmittag fast zwei Stunden den Verkehr auf der Bundesstraße 93. Laut Polizei stießen ein Skoda Fabia und eine Lkw-Zugmaschine mit Sattelauflieger zusammen. Ursache war vermutlich ein Fehler beim Spurwechsel. Ob die 60-jährige Skoda-Fahrerin oder die 36-jährige Fahrerin des...
