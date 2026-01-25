Udo-Jürgens-Abend in Zwickau: Original-Stimme rührt Besucher zu Tränen

2000 Besucher haben in Zwickau eine Hommage an den österreichischen Entertainer erlebt. Die Live-Musik steuerte ein ganz besonderes Orchester bei.

Es ist eine perfekte Symbiose aus Nostalgie, die auf der Leinwand präsentiert wird, und akustischer Live-Präsenz. Die 2000 Besucher der Udo-Jürgens-Show am Freitag in der Sparkassen-Arena haben einen berührenden Abend erlebt. So manchem Gast standen die Tränen in den Augen.