  • Udo-Jürgens-Abend in Zwickau: Original-Stimme rührt Besucher zu Tränen

Udo Jürgens auf der Leinwand, sein Orchester davor: Das war das Konzept der Show in Zwickau.
Udo Jürgens auf der Leinwand, sein Orchester davor: Das war das Konzept der Show in Zwickau.
Udo Jürgens auf der Leinwand, sein Orchester davor: Das war das Konzept der Show in Zwickau.
Udo Jürgens auf der Leinwand, sein Orchester davor: Das war das Konzept der Show in Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Udo-Jürgens-Abend in Zwickau: Original-Stimme rührt Besucher zu Tränen
Von Ramona Schwabe
2000 Besucher haben in Zwickau eine Hommage an den österreichischen Entertainer erlebt. Die Live-Musik steuerte ein ganz besonderes Orchester bei.

Es ist eine perfekte Symbiose aus Nostalgie, die auf der Leinwand präsentiert wird, und akustischer Live-Präsenz. Die 2000 Besucher der Udo-Jürgens-Show am Freitag in der Sparkassen-Arena haben einen berührenden Abend erlebt. So manchem Gast standen die Tränen in den Augen.
