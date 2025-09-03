Über 60 Unternehmen präsent: Kirchberg veranstaltet Berufs- und Ausbildungsmesse

Zwickau
Am Freitag wird die Sport- und Mehrzweckhalle Kirchberg zur Messehalle
Am Freitag, dem 5. September können Schülerinnen und Schüler in der Sport- und Mehrzweckhalle in Kirchberg die Weichen für ihre Zukunft stellen. An diesem Tag findet von 9.30 bis 14 Uhr die 8. Berufs- und Ausbildungsmesse statt. „Mehr als 60 regionale Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen werden sich dort präsentieren und ihre...
