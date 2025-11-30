Über die Hälfte geschafft: Planitzer Schnitzer übertreffen Zwischenziel ihrer Crowdfunding-Aktion

Zwickau
Bisher sind mehr als 5000 Euro von 69 Unterstützern ins Crowdfunding für einen barrierefreien Zugang zum historischen Vereinsheim geflossen.
Der Planitzer Schnitzverein 1908 hat sein Zwischenziel beim Crowdfunding für einen barrierefreien Zugang zum historischen Vereinsheim erreicht – und sogar übertroffen. Zum 1. Advent wollte man die Hälfte der Gesamtsumme einwerben.
