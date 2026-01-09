MENÜ
  • Überraschender Fund in Hartenstein: Modell von Burg Stein im Museum entdeckt

Blick in die Wandnische mit dem historischen Modell der Burg Stein.
Blick in die Wandnische mit dem historischen Modell der Burg Stein. Bild: Susann Gramm/Museum Burg Stein
Überraschender Fund in Hartenstein: Modell von Burg Stein im Museum entdeckt
Von Holger Weiß
Mitarbeiter haben bei Renovierungsarbeiten im Museum Burg Stein in einer Wandnische einen besonderen Fund gemacht. Warum Besucher das historische Modell vorerst nicht zu sehen bekommen.

Wer kennt das nicht von zu Hause: Werden beim Renovieren Möbel gerückt, kommt schon mal etwas Unerwartetes ans Tageslicht. So ist es dem Team im Museum Burg Stein in Hartenstein ergangen: Beim Möbelrücken im Büro wurde hinter einem Bücherschrank eine Wandnische freigelegt. Darin ein Modell der Burg Stein.
