  • Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt

Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Von Valentin Hermann
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.

Diese schlechte Nachricht kommt völlig überraschend: Die beliebte Gaststätte „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau hat ab sofort geschlossen. Die Nachricht verbreitete der Betreiber Ronald Otto am Donnerstag in den sozialen Medien. „Schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass wir aus gesundheitlichen Gründen gezwungen sind, mit...
