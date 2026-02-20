Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt

Zwickau
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Diese schlechte Nachricht kommt völlig überraschend: Die beliebte Gaststätte „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau hat ab sofort geschlossen. Die Nachricht verbreitete der Betreiber Ronald Otto am Donnerstag in den sozialen Medien. „Schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass wir aus gesundheitlichen Gründen gezwungen sind, mit...
