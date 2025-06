Übersetzer für die Hosentasche: Warum Zwickauer Kitas Hilfe brauchen

Mal eben beim Kind-Abholen in der Kita besprechen, ob ein Pulli zum Wechseln fehlt oder warum der Mittagsschlaf nicht geklappt hat: Das ist für Eltern und Erzieher Alltag. Doch manchmal scheitert es an der Sprache. Einige Zwickauer Kitas wollen sich nicht länger durchwursteln.

Es hätte ganz schnell gehen sollen. Doch das Gegenteil war der Fall. Sagt Stefanie Weiß (47), Leiterin der Kita „Oberhohndorf“ in Zwickau. Eigentlich, so Weiß, habe eine Kollegin nur die Mittagessen-Bestellung mit den Eltern eines Kita-Kindes klären wollen. Doch dann haperte es an der Verständigung. Denn die Eltern sprachen nicht viel...