Übung für den Ernstfall: Eurofighter donnern über den Landkreis Zwickau

Zwickau
Drei Eurofighter-Jets der Bundeswehr haben am Dienstagvormittag mit über 800 Stundenkilometern den Luftraum über Westsachsen durchquert. Wie hoch waren sie unterwegs?
Ein beunruhigendes Grollen schallte am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr vom Himmel über dem Landkreis Zwickau. Manch ein Spaziergänger mag daraufhin den Himmel nach den Verursachern des Lärms abgesucht haben – doch gesehen haben dürfte sie wegen einer Wolkendecke niemand. Die drei Eurofighter-Jets der Bundeswehr flogen laut einem Sprecher des...
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