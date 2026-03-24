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Zwei Eurofighter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Laage.
Zwei Eurofighter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Laage. Foto: Jens Büttner/dpa
Zwei Eurofighter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Laage.
Zwei Eurofighter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Laage. Foto: Jens Büttner/dpa
Zwickau
Übung für den Ernstfall: Eurofighter donnern über den Landkreis Zwickau
Von Francesco Schneider-Eicke
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Drei Eurofighter-Jets der Bundeswehr haben am Dienstagvormittag mit über 800 Stundenkilometern den Luftraum über Westsachsen durchquert. Wie hoch waren sie unterwegs?

Ein beunruhigendes Grollen schallte am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr vom Himmel über dem Landkreis Zwickau. Manch ein Spaziergänger mag daraufhin den Himmel nach den Verursachern des Lärms abgesucht haben – doch gesehen haben dürfte sie wegen einer Wolkendecke niemand. Die drei Eurofighter-Jets der Bundeswehr flogen laut einem Sprecher des...
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