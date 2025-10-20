Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ukrainer in seinen Badeschlappen getötet: Ermittlungen in Zwickau auch nach vier Monaten noch nicht abgeschlossen

Kurz nach der Tat konnte in Niederplanitz ein Tatverdächtiger festgenommen werden.
Bild: Ralf Wendland/Archiv
Kurz nach der Tat konnte in Niederplanitz ein Tatverdächtiger festgenommen werden.
Bild: Ralf Wendland/Archiv
Ukrainer in seinen Badeschlappen getötet: Ermittlungen in Zwickau auch nach vier Monaten noch nicht abgeschlossen
Von Frank Dörfelt
Nur 18 Stunden nach der Tat wurde ein 63-jähriger Deutsch-Russe festgenommen. Bislang aber schweigt der Tatverdächtige.

Im Fall des 36-jährigen Ukrainers, der am frühen Morgen des 27. Juli mit kurzer Hose und Badeschlappen bekleidet in einer Hofeinfahrt der Erich-Mühsam-Straße im Zwickauer Stadtteil Planitz gefunden wurde und später im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen starb, sind die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht...
