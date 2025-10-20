Ukrainer in seinen Badeschlappen getötet: Ermittlungen in Zwickau auch nach vier Monaten noch nicht abgeschlossen

Zwickau
Nur 18 Stunden nach der Tat wurde ein 63-jähriger Deutsch-Russe festgenommen. Bislang aber schweigt der Tatverdächtige.
Im Fall des 36-jährigen Ukrainers, der am frühen Morgen des 27. Juli mit kurzer Hose und Badeschlappen bekleidet in einer Hofeinfahrt der Erich-Mühsam-Straße im Zwickauer Stadtteil Planitz gefunden wurde und später im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen starb, sind die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.