Umbau des Zwickauer Bahnhofsvorplatzes: Projekt kommt Jahre zu spät

Der baldige Baustart ist eine außerordentlich gute Nachricht. Denn bislang hat das Bahnhofsumfeld das Potenzial, Besucher abzuschrecken. Ein Kommentar.

Nanu, eine düstere Unterführung und leere Ladenflächen – der Hauptbahnhof muss schon bessere Zeiten erlebt haben. Offenbar wurde er schon lange nicht mehr saniert. Und der Bahnhofsvorplatz wirkt grau und wenig einladend. Mit welchem Bus komme ich jetzt in die Innenstadt, und wie finde ich heraus, auf welchem der vielen Bussteige...