Umfrage in Zwickau: Große Mehrheit der Teilnehmer wünscht sich Frischemarkt an Samstagen

81,3 Prozent der Teilnehmer an einer Umfrage dazu haben angegeben, einen samstags stattfindenden Frischemarkt in der Zwickauer Innenstadt regelmäßig zu besuchen, wenn ein solcher ab dem kommenden Jahr etabliert würde. Das haben die Kultour Z. und das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung jetzt bekanntgegeben. Insgesamt haben sich demnach insgesamt 1792 Personen an der Umfrage beteiligt, die am 19. September startete. Immerhin 16,5 Prozent der Teilnehmer stammten nicht aus Zwickau. Für die weitere Prüfung würden derzeit durch die Kultour Z. und Wirtschaftsförderung Händler befragt sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen und Regionen gesucht. Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen. (mib)