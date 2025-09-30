Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  Umfrage in Zwickau: Große Mehrheit der Teilnehmer wünscht sich Frischemarkt an Samstagen

Auf dem Samstagsmarkt sollen frische Produkte aus der Region angeboten werden.
Auf dem Samstagsmarkt sollen frische Produkte aus der Region angeboten werden. Bild: Symbolbild: Sebastian Kahnert/dpa
Zwickau
Umfrage in Zwickau: Große Mehrheit der Teilnehmer wünscht sich Frischemarkt an Samstagen
Von Michael Brandenburg
Laut Kultur Z. und Amt für Wirtschaftsförderung haben insgesamt 1792 Personen ihre Stimme abgegeben.

Zwickau.

81,3 Prozent der Teilnehmer an einer Umfrage dazu haben angegeben, einen samstags stattfindenden Frischemarkt in der Zwickauer Innenstadt regelmäßig zu besuchen, wenn ein solcher ab dem kommenden Jahr etabliert würde. Das haben die Kultour Z. und das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung jetzt bekanntgegeben. Insgesamt haben sich demnach insgesamt 1792 Personen an der Umfrage beteiligt, die am 19. September startete. Immerhin 16,5 Prozent der Teilnehmer stammten nicht aus Zwickau. Für die weitere Prüfung würden derzeit durch die Kultour Z. und Wirtschaftsförderung Händler befragt sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen und Regionen gesucht. Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen. (mib)

03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
29.09.2025
1 min.
Stadtverwaltung Zwickau lädt zu Putzaktion im Schlobigpark ein
Im Schlobigpark soll Müll eingesammelt werden.
Am 10. Oktober von 16 bis 18 Uhr sollen Grünflächen und umliegende Straßen von Unrat und Müll befreit werden.
Michael Brandenburg
29.09.2025
1 min.
Zwickau: Einwohnerversammlung für die Stadtteile Oberrothenbach, Mosel und Schlunzig
Der Verkehrsentwicklungsplan für Zwickau soll ein Thema sein.
Themen sollen am 6. Oktober unter anderem die Krisenvorsorge und Notfallmeldestellen sowie der Verkehrsentwicklungsplan 2040 sein.
Michael Brandenburg
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel