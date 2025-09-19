Umschulung als Wendepunkt: Das Leben eines Zwickauers zwischen Rückschlägen und Hoffnung

Nach mehr als 100 Neustarts hat sich ein 48-Jähriger dafür entschieden, Programmierer zu werden. Etwa 200 Menschen will das Jobcenter jährlich mit diesen Angeboten wieder auf den Arbeitsmarkt bringen. Mit Erfolg?

Über seine Mediengestalterausbildung will Alexander Ostmann nicht reden. „Die habe ich mit Ach und Krach geschafft", verrät der 48-Jährige. Eine Arbeitsstelle konnte er damit nie finden, zu groß war die Konkurrenz vor 30 Jahren. Anders nach seiner Kaufmannslehre. Da fand er Arbeit, zuletzt bei einem Choleriker, der gern tobte und trank.