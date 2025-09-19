Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Umschulung als Wendepunkt: Das Leben eines Zwickauers zwischen Rückschlägen und Hoffnung

Lange war er auf der Suche, jetzt fand er, was ihm Spaß macht: Alexander Ostmann liebt das Programmieren.
Lange war er auf der Suche, jetzt fand er, was ihm Spaß macht: Alexander Ostmann liebt das Programmieren. Bild: Uta Pasler
Lange war er auf der Suche, jetzt fand er, was ihm Spaß macht: Alexander Ostmann liebt das Programmieren.
Lange war er auf der Suche, jetzt fand er, was ihm Spaß macht: Alexander Ostmann liebt das Programmieren. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Umschulung als Wendepunkt: Das Leben eines Zwickauers zwischen Rückschlägen und Hoffnung
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach mehr als 100 Neustarts hat sich ein 48-Jähriger dafür entschieden, Programmierer zu werden. Etwa 200 Menschen will das Jobcenter jährlich mit diesen Angeboten wieder auf den Arbeitsmarkt bringen. Mit Erfolg?

Über seine Mediengestalterausbildung will Alexander Ostmann nicht reden. „Die habe ich mit Ach und Krach geschafft“, verrät der 48-Jährige. Eine Arbeitsstelle konnte er damit nie finden, zu groß war die Konkurrenz vor 30 Jahren. Anders nach seiner Kaufmannslehre. Da fand er Arbeit, zuletzt bei einem Choleriker, der gern tobte und trank....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
02.09.2025
4 min.
Zwickauer Pflegehelfer muss nach 18 Jahren Berufserfahrung noch einmal Ausbildung machen
Michael Droste ist jetzt Pflegehelfer. Sein Zeugnis erhielt er bei einer Zeremonie im Haus der Sparkasse.
Neue gesetzliche Vorgaben haben Michael Droste vor eine große Herausforderung gestellt. Wie ist es, mit 43 Jahren eine Berufsschule zu besuchen?
Leona Müller
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
11.09.2025
4 min.
Immer dienstags gratis in der Zwickauer Hauptstraße: ein Sandwich, ein Gespräch, ein Stück Würde
Ronny aus Neuplanitz freut sich über die „Küche für alle".
Seit zehn Monaten schmieren die Linken einmal in der Woche Brote und verteilen sie an Passanten. Manche kommen regelmäßig. Ronny aus Neuplanitz ist einer davon.
Uta Pasler
Mehr Artikel