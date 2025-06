„Umso voller, desto schöner“: SVZ-Fahrer David Oettel fühlt sich wohl im Schienenersatzverkehr

Wie funktioniert es, dass Busse im Minutentakt rollen, der Verkehr manchmal stockt – und trotzdem alles läuft wie ein Uhrwerk? Eine Fahrt durchs echte Leben im Zwickauer Schienenersatzverkehr.

Die linke Hand lässig auf dem Lenkrad, freundlicher Blick zur Kamera: David Oettel, 28, aus Zwickau-Brand. Der Mann am Steuer ist einer von 111 Fahrern der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) – und einer von 37, die sowohl Straßenbahn als auch Bus fahren können. Kombifahrer nennen sie sich offiziell. Doch was so technisch klingt, ist...