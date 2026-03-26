Unappetitlicher Sex im Vollrausch: Vicki Vomit liest in Zwickau Erinnerungen eines DDR-Muggers

In der „Villa Mocc“ hat der frühere Erfurter Kultsänger („Arbeitslos und Spaß dabei“) aus „Mein Klampf“ gelesen. Des Kalauers wegen blieb er aber nur an der Oberfläche seines bemerkenswerten Romans.

Einfach ein Talent aus dem Ärmel zu schütteln ist keine Kunst – aus eher begrenzten Möglichkeiten eine Menge zu machen dagegen schon. Die Zahl der Lacher, die Klamauk-Sänger Vicki Vomit am Mittwochabend in der Zwickauer „Villa Mocc“ mit der Lesung seines autobiografischen Romans „Mein Klampf“ provozierte, war daher bemerkenswert. Einfach ein Talent aus dem Ärmel zu schütteln ist keine Kunst – aus eher begrenzten Möglichkeiten eine Menge zu machen dagegen schon. Die Zahl der Lacher, die Klamauk-Sänger Vicki Vomit am Mittwochabend in der Zwickauer „Villa Mocc“ mit der Lesung seines autobiografischen Romans „Mein Klampf“ provozierte, war daher bemerkenswert.