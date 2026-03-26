MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unappetitlicher Sex im Vollrausch: Vicki Vomit liest in Zwickau Erinnerungen eines DDR-Muggers

Alles zu seiner Zeit: Vicky Vomit bei seiner unappetitlichen Scherzlesung in der „Villa Mocc“.
Alles zu seiner Zeit: Vicky Vomit bei seiner unappetitlichen Scherzlesung in der „Villa Mocc“. Foto: Ralph Köhler
Nichts als die Wahrheit? Vicky Vomit liest!
Nichts als die Wahrheit? Vicky Vomit liest! Foto: Ralph Köhler
Appetit bekommen? In Kürze veröffentlicht Vicki Vomit sein zweites Buch. Der Titel ist allerdings noch nicht druckreif.
Appetit bekommen? In Kürze veröffentlicht Vicki Vomit sein zweites Buch. Der Titel ist allerdings noch nicht druckreif. Foto: Ralph Köhler
Alles zu seiner Zeit: Vicky Vomit bei seiner unappetitlichen Scherzlesung in der „Villa Mocc“.
Alles zu seiner Zeit: Vicky Vomit bei seiner unappetitlichen Scherzlesung in der „Villa Mocc“. Foto: Ralph Köhler
Nichts als die Wahrheit? Vicky Vomit liest!
Nichts als die Wahrheit? Vicky Vomit liest! Foto: Ralph Köhler
Appetit bekommen? In Kürze veröffentlicht Vicki Vomit sein zweites Buch. Der Titel ist allerdings noch nicht druckreif.
Appetit bekommen? In Kürze veröffentlicht Vicki Vomit sein zweites Buch. Der Titel ist allerdings noch nicht druckreif. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Unappetitlicher Sex im Vollrausch: Vicki Vomit liest in Zwickau Erinnerungen eines DDR-Muggers
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der „Villa Mocc“ hat der frühere Erfurter Kultsänger („Arbeitslos und Spaß dabei“) aus „Mein Klampf“ gelesen. Des Kalauers wegen blieb er aber nur an der Oberfläche seines bemerkenswerten Romans.

Einfach ein Talent aus dem Ärmel zu schütteln ist keine Kunst – aus eher begrenzten Möglichkeiten eine Menge zu machen dagegen schon. Die Zahl der Lacher, die Klamauk-Sänger Vicki Vomit am Mittwochabend in der Zwickauer „Villa Mocc“ mit der Lesung seines autobiografischen Romans „Mein Klampf“ provozierte, war daher bemerkenswert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
22.03.2026
3 min.
Glanz und Gloria in Zwickauer Villa Mocc: Die schönsten Bilder der großen Gatsby-Nacht
 13 Bilder
Zur 20er-Jahre-Party nach dem Roman „Der große Gatsby“ füllte sich der Club mit Feierfreudigen, die stilecht mit Hosenträgern, Federboas und Pailletten gekommen waren. Und das nicht nur zum Tanzen.
Elsa Middeke
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
06:38 Uhr
3 min.
Ein Jahr danach: Myanmar ringt weiter mit Folgen des Bebens
Unzählige Häuser stürzten bei dem Erdbeben der Stärke 7,7 ein. (Archivbild)
Ein Jahr nach der Erdbeben-Katastrophe brauchen Millionen Menschen in Myanmar weiter Hilfe. Wiederaufbau und Versorgung bleiben schwierig – jetzt noch verschärft durch die Folgen des Iran-Kriegs.
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
24.03.2026
2 min.
„Mein Klampf“: Vicki Vomit kommt mit radikaler Ostrock-Lesung nach Zwickau
Jens Hellmann aka Vicki Vomit
Der Kult-Klamauker hat einen komischen autobiografischen Roman geschrieben – und zeigt dabei auch die dubiosen Strukturen hinter dem Freiheitsdrang der DDR-Musikszene.
Tim Hofmann
Mehr Artikel