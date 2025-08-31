Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H./stock.adobe.com
Zwickau
Unbekannte beschädigen in Zwickau vier Autos
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Bei zwei Autos wurden Reifen zerstochen, je eines zerkratzt und mit Farbe besprüht.

Zwickau.

Sachbeschädigungen an vier Autos in Zwickau sind der Polizei am Samstagvormittag angezeigt worden. Ein blauer Peugeot 208, der seit 18. August an der Robert-Müller-Straße abgestellt war, wurde auf beiden Seiten zerkratzt. Der Sachschaden wurde mit 2000 Euro beziffert. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurden an der Inneren Zwickauer Straße nahe der Einmündung Beethovenstraße Reifen eines blauen VW Polo und eines weißen VW-Busses zerstochen, ein ebenfalls dort geparkter grauer VW Lupo wurde mit Farbe besprüht. Die Schäden dürften sich laut Polizei auf rund 500 Euro summieren. Zeugen, die Hinweise zu einem der Fälle geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Zwickau, Telefon 0375 428 102, zu melden. (mib)

