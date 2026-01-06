Unbekannte besprühen in Mülsen einen mobilen Hühnerstall

Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.
Einen mobilen Hühnerstall haben unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen an der Ortmannsdorfer Straße in Mülsen besprüht. Darüber hat jetzt die Polizei informiert. Die unleserlichen Schriftzüge in den Abmaßen 4,45 Meter mal 2,35 Meter sowie 1,6 Meter mal 0,9 Meter seien mit schwarzer und lila Farbe angebracht worden. Die Beseitigungskosten werden auf 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Zwickau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ungewöhnliche Aktivitäten in der Umgebung bemerk hat, sollte sich an das Polizeirevier Zwickau, Telefon: 0375 428102, wenden. (jarn)