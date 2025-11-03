Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unbekannte sind in ein Haus in Hartmannsdorf eingebrochen.
Unbekannte sind in ein Haus in Hartmannsdorf eingebrochen.
Zwickau
Unbekannte brechen in ein leer stehendes Haus in Hartmannsdorf ein
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
In der Nacht zum 3. November waren Diebe in Hartmannsdorf auf Beutezug. Offenbar wurden sie jedoch gestört.

In der Nacht zum 3. November waren Diebe in Hartmannsdorf auf Beutezug. Laut Polizei drangen Unbekannte gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Rothenkirchener Straße ein. In der Nähe des Haues wurde ein offenstehender Mazda entdeckt, in dem Gegenstände aus dem Haus gefunden wurden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einbrecher...
