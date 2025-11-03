Unbekannte brechen in ein leer stehendes Haus in Hartmannsdorf ein

In der Nacht zum 3. November waren Diebe in Hartmannsdorf auf Beutezug. Offenbar wurden sie jedoch gestört.

In der Nacht zum 3. November waren Diebe in Hartmannsdorf auf Beutezug. Laut Polizei drangen Unbekannte gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Rothenkirchener Straße ein. In der Nähe des Haues wurde ein offenstehender Mazda entdeckt, in dem Gegenstände aus dem Haus gefunden wurden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einbrecher...