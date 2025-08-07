Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Haltestelle „Glück-Auf-Center“ gingen Scheiben zu Bruch. Bild: Mario Dudacy/Archiv
An der Haltestelle „Glück-Auf-Center“ gingen Scheiben zu Bruch. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Unbekannte entglasen Wartehäuschen am Glück-Auf-Center in Zwickau
Von Konrad Rüdiger
In der Nacht zu Donnerstag haben Vandalen im Zwickauer Stadtteil Schedewitz eine Haltestelle beschädigt.

Zwickau.

Im Schutz der Nacht und weit entfernt von der nächsten Wohnbebauung haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in Zwickau ein Wartehäuschen der Straßenbahn beschädigt. Wie Christina Friedrich von der Zwickauer Polizeidirektion mitteilte, waren die bislang unbekannten Täter von 0.20 Uhr bis 3.30 Uhr am Werk. An der Straßenbahnhaltestelle „Glück-Auf-Center“ an der Äußeren Schneeberger Straße in Schedewitz zerstörten sie die Glasscheiben der Haltestelle und verursachten dadurch einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, die für die Sachbeschädigung verantwortlich sein könnten. Sie werden gebeten, sich unter Ruf 0375 428102 zu melden. (kru)

