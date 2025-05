Unbekannte klauen in Zwickauer Autohaus einen Satz Alu-Räder

Die Täter richten einen Schaden von rund 4000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.

Böse Überraschung für die Mitarbeiter eines Autohauses an der Reichenbacher Straße in Zwickau: Am Freitagnachmittag mussten sie feststellen, dass Unbekannte von einem Fahrzeug auf dem Firmengelände einen kompletten Satz Alu-Räder abgeschraubt hatten. „Die Diebe hoben das Auto mit einem Wagenheber an und demontierten alle vier Räder“,...