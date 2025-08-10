Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Kirchberg haben Unbekannte einen Briefkasten gesprengt.
In Kirchberg haben Unbekannte einen Briefkasten gesprengt.
Zwickau
Unbekannte sprengen Briefkasten in Kirchberg
Von Sabrina Seifert
In der Nacht auf Sonntag hörte ein Zeuge in Kirchberg einen lauten Knall. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In Kirchberg haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Briefkasten gesprengt. Dabei sei ein Schaden von knapp 100 Euro entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr. Der betroffene Briefkasten befand sich an der Lengenfelder Straße. Es habe sich dabei um...
