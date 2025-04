Unbekannte sprühen Hakenkreuz auf Zwickauer Gedenktafel

Am Zwickauer Georgenplatz wurden 29 weitere Graffiti gesprüht.

Zwickau.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen auf unbekannte Graffitisprayer, die in der Nacht zu Samstag rund um den Georgenplatz in Zwickau 30 Graffiti hinterlassen haben, davon ein Hakenkreuz. Wie der Polizeisprecher Thomas Weigelt mitteilte, ist zwischen Freitag- und Samstagfrüh eine Gedenktafel auf dem Georgenplatz mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Zudem wurden auf den Wänden der Schutzunterstände, den Infotafeln der Straßenbahnhaltestellen und an einer öffentlichen Toilette 30 Graffiti in schwarzer und roter Farbe festgestellt. Der Sachschaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Polizei erbittet nun Hinweise auf verdächtige Personen, die mit den Graffiti in Verbindung stehen könnten. (kru) Zeugentelefon 0375 428102